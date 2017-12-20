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    Канада выделит почти $8 млн на гумпомощь Украине

    (обновлено: )4603
    Чтобы предоставить помощь наиболее остро нуждающимся украинцам, затронутым конфликтом в Восточной Украине, министр объявил о выделении 7,75 миллиона гуманитарной помощи в финансовом 2017-2018 году.
    Флаг Канады
    RIA News

    КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. Канада зарезервировала 7,75 миллиона долларов в своем бюджете на гуманитарную помощь Украине на 2017 и 2018 финансовый годы, говорится в сообщении МИД страны.

    "Чтобы предоставить помощь наиболее остро нуждающимся украинцам, затронутым конфликтом в Восточной Украине, министр сегодня объявляет о выделении 7,75 миллиона гуманитарной помощи в финансовом 2017-2018 году… Эта помощь оказывается ряду доверенных и опытных международных партнеров в области предоставления гумпомощи, действующих Украине", — говорится в сообщении ведомства, размещенном на сайте.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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