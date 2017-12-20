В Минске объяснили, почему голосовали против резолюции ООН по Крыму

КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. Белоруссия против принятия любых страновых резолюций, поскольку выступает за сближение разных позиций по спорным вопросам, заявил в среду заместитель начальника управления информации МИД Белоруссии Андрей Шупляк.

Генеральная Ассамблея ООН приняла во вторник украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму. За резолюцию проголосовали 70 государств, против — 26, 76 стран воздержались. Среди тех, кто поддержал инициативу — большинство европейских стран и США. В частности, Генассамблея осудила "нынешнюю временную оккупацию Российской Федерацией части территории Украины", вновь заявив о "непризнании ее аннексии". В документе Россию "настоятельно призывают" выполнить 12 рекомендаций, чтобы "незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма".

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сказала, что считает некорректным голосование Белоруссии на Генасамблее ООН против украинской резолюции по ситуации в области прав человека в Крыму. Она напомнила, что в Минске проходят переговоры по урегулированию в Донбассе, и Белоруссия должна сохранять статус нейтральности на всех площадках и во время всех голосований.

"Мы проголосовали против этой резолюции… Белоруссия всегда голосовала против любых страновых резолюций. Это наша принципиальная позиция", — говорится в комментарии Шупляка, распространенном пресс-службой ведомства.

По его словам, Минск на собственном опыте знает, "что такое попытки искусственной политизации, раздувания проблем, которых в реальности нет в обществе и государстве".

"Более того, мы считаем, что Генеральная Ассамблея ООН – не место для обсуждения и принятия подобных страновых документов. Именно поэтому мы в свое время предложили вообще снять с голосования в ООН весь пакет страновых резолюций. К сожалению, это предложение не прошло, и вдобавок ко всему мы подверглись остракизму со стороны некоторых сильных мира всего", — сказал замначальника управления.

Он подчеркнул, что "голосование против страновых резолюций – не свидетельство бесчувственности Белоруссии к озабоченности их инициаторов".

"Наше голосование против этого инструмента – попытка привлечь внимание к его не только неэффективности, но к его разрушительности. Без настойчивого поиска путей и возможностей к сближению позиций, за рамками обвинительных резолюций, решения существующих проблем не найти", — добавил Шупляк.