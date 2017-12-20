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    США внесли в санкционный список Магнитского Рамзана Кадырова

    (обновлено: )16512
    Министерство Соединенных Штатов сообщает, что кроме главы Чечни Рамзана Кадырова, в список так же внесены четверо россиян.
    Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. США внесли в санкционный "список Магнитского" пятерых россиян, включая главу Чечни Рамзана Кадырова, сообщает минфин страны.

    Штаб-квартира Государственного департамента США, архивное фото
    Фото: Ctac
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    Согласно опубликованным на сайте ведомства дополнениям в список, санкции введены также против Аюба Катаева, Юлии Майоровой, Андрея Павлова и Алексея Шешени.

    В обнародованном документе минфина США не указаны должности этих людей на момент публикации.

    США в декабре 2012 года приняли "Акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".

    Несколько месяцев назад "Акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по версии США, права человека.

    Ранее аналогичные "Акту Магнитского" законы были приняты в Канаде и Литве.

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