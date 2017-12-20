США внесли в санкционный список Магнитского Рамзана Кадырова

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. США внесли в санкционный "список Магнитского" пятерых россиян, включая главу Чечни Рамзана Кадырова, сообщает минфин страны.

Согласно опубликованным на сайте ведомства дополнениям в список, санкции введены также против Аюба Катаева, Юлии Майоровой, Андрея Павлова и Алексея Шешени.

В обнародованном документе минфина США не указаны должности этих людей на момент публикации.

США в декабре 2012 года приняли "Акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".

Несколько месяцев назад "Акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по версии США, права человека.

Ранее аналогичные "Акту Магнитского" законы были приняты в Канаде и Литве.