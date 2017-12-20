Белоруссия прекратит импорт электроэнергии из РФ, не сошлись в цене

КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. Белоруссия не договорилась с Россией о стоимости импорта электроэнергии и с 2018 года отказывается от ее закупок, сообщил в среду в Минске министр энергетики страны Владимир Потупчик.

"Мы завершили переговоры с Россией. По тем ценам, которые нам предлагает Россия, мы не будем покупать, будем собственной выработкой замещать. С 2018 года отказываемся от импорта электроэнергии", — сказал министр, выступая в парламенте.

Белоруссия в первом полугодии текущего года снизила импорт электроэнергии на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,06 миллиарда кВт.ч. По информации пресс-службы минэнерго страны, согласно имеющимся договоренностям, прогноз импорта электроэнергии по итогам 2017 года составляет 2,56 миллиарда кВт.ч, причем поставки предусмотрены только из России.

До этого Белоруссия планировала в 2020 году отказаться от импорта электроэнергии после ввода в эксплуатацию блоков строящейся Белорусской АЭС и даже рассмотреть варианты экспорта электроэнергии.

В ноябре замглавы минэнерго Белоруссии Михаил Михадюк сообщал, что страна в случае экономической целесообразности рассмотрит возможность импорта электроэнергии в 2018 году, на период ремонтных работ на генерирующих мощностях, однако "все зависит от экономики" — так, в текущем году импорт был в определенные периоды, когда Белоруссии надо было замещать выведенные в ремонт высокоэффективные мощности.