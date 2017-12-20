наверх
20.12.201712:49
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Власти США разрешили эксперименты со смертельными вирусами

    (обновлено: )22003
    Исследование, в рамках которого проводились эксперименты с мутациями с приобретением функций, в том числе с вирусами гриппа, атипичной пневмонии и вирусом MERS, было остановлено правительством США в 2014 году.
    Исследовательская лаборатория. Архивное фото
    VANDERLEI ALMEIDA/AFP

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Национальный институт здравоохранения США сообщил об отмене запрета на проведение экспериментов с болезнетворными организмами.

    Ртутный градусник и таблетки
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Тернополь: штамм вируса гриппа "Мичиган" на подходе, а иммунитета нет

    "Исследование важно, чтобы помочь нам идентифицировать, понимать и развивать стратегии и эффективные меры профилактики против быстро эволюционирующих болезнетворных организмов, представляющих угрозу для здоровья общества", — говорится в заявлении института.

    Исследование, в рамках которого проводились эксперименты с мутациями с приобретением функций, в том числе с вирусами гриппа, атипичной пневмонии и вирусом MERS, было остановлено правительством США в 2014 году. Запрет последовал за рядом инцидентов с ненадлежащим обращением с потенциально опасными болезнетворными организмами в правительственных лабораториях.

    Отмечается, что работа с тремя вирусами продолжится, если эксперты решат, что польза превышает риск.

    "На нас лежит ответственность удостовериться, что исследование с возбудителями инфекций проводится ответственно, и что мы учитываем потенциальные риски для биобезопасности и биозащищенности, связанные с таким исследованием ", — заявил директор института Фрэнсис Коллинс.

    Ранее сообщалось, что в Кривом Роге зафиксировано 14 случаев заболевания вирусом Коксаки.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Около сотни грузовиков застряли в сугробах на Одесской трассе
    Украина в тисках непогоды: заторы на трассах
    Генсек ООН Антониу Гутерреш и глава МИД Украины Павел Климкин
    Миротворцы в Донбассе: РФ и Украина отозвали наблюдателей
    Гривна и доллары
    Курс гривны летит в пропасть
    Лидер партии "Рух новых сил", экс-председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили возле здания Генпрокуратуры, в Киеве, 18 декабря 2017 г. Михеил Саакашвили заявляет, что пойдет на допрос в СБУ, а в Генеральную прокуратуру Украины - нет.
    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент