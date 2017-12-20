Стоимость биткоина продолжает существенно падать

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) подешевела более чем на 13% на фоне заявлений финансовых ведомств разных стран о недоверии к криптовалюте, следует из данных торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 09.53 по Киеву биткоин дешевел на 13,66%, до 16,43 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта при этом снижалась в цене на 13,93%, до 16,28 тысячи долларов, на GDAX — на 7,02%, до 16,55 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 3,6%, до 16,97 тысячи долларов.

Во вторник денежно-кредитное управление Сингапура (Monetary Authority of Singapore, MAS) выступило с предостережением о рисках, связанных с инвестициями в ICO и криптовалюты. MAS напомнил, что криптовалюты не являются законным платежным средством, не эмитируются никаким правительством и не подкреплены никакими активами. Ранее с подобным заявлением выступал председатель американского фондового регулятора SEC Джей Клейтон. Кроме того, служба финансового надзора Южной Кореи заявила, что она не рассматривает биткоин и другие криптовалюты вообще как валюту, сообщает агентство Рейтер. Вице-премьер Японии, министр финансов Таро Асо также сказал, что биткоин не был подтвержден как валюта, заслуживающая доверия.

Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 590,1 миллиарда долларов, на долю биткоина приходится около 50% всего рынка криптовалют.

Криптовалюта Ethereum, в свою очередь, дешевела на 7,45%, до 778,86 доллара, Ripple — на 11,87%, до 74,3 цента, согласным данным CoinMarketCap.

При этом Bitcoin Cash дорожал на 56,6%, до 3,55 тысячи долларов. Соучредитель компании Bitcoin.com Эмиль Ольденбург во вторник заявил, что у биткоина нет перспектив в качестве торговой валюты. Он признался, что продал все свои биткоины, но не отказался от криптовалют в целом, сделав выбор в пользу Bitcoin Cash.

Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более чем 20 бирж. Coindesk — медиаресурс, специализирующийся на криптовалютах. Высчитывает среднюю цену биткоина по его долларовой стоимости на четырех крупнейших мировых криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit.