Илон Маск случайно обнародовал номер своего мобильного телефона

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КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Глава американской компании SpaceX Илон Маск случайно опубликовал в Twitter номер своего мобильного телефона, который смогли увидеть 16,7 миллионов подписчиков, сообщает агентство Блумберг.

По данным агентства, Маск собирался отправить сообщение с номером техническому директору компании Oculus Джону Кармаку.

"У тебя есть секунда, чтобы поговорить? Мой номер…", — приводит агентство сообщение Маска, который быстро удалил его со своей страницы.

По данным агентства, звонок по номеру, который был в твите Маска, был перенаправлен на голосовую почту. После гудков прозвучал отрывок из видеоигры God of War. "С помощью богов вы сделали это. Каким-то образом вы нашли путь ко мне. Я вас поздравляю и выражаю уважение".

Сообщается, что сообщение Маска породило мнение, что он, возможно, пытался нанять Кармака или пытался найти способы начать сотрудничество с Oculus.

Напомним, ранее Маск сообщил, что первый полет новой тяжелой ракеты Falcon Heavy состоится в январе. Глава SpaceX уточнил, что "полезным грузом" на ракете Falcon Heavy будет его спортивный электромобиль Tesla Roadster вишневого цвета, играющий песню Дэвида Боуи Space Oddity.