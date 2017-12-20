В Узбекистане запретили школьникам и медикам собирать металлолом

КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. Практика сбора металлолома образовательными и медицинскими учреждениями запрещена в Узбекистане с 1 января 2018 года, соответствующее постановление президента страны Шавката Мирзиеева обнародовано в среду в местной прессе.

Практика сдачи металлолома школами, сохранившаяся с советских времен, продолжала оставаться в Узбекистане в годы независимости. Ранее официальные органы отрицали сообщения СМИ о фактах такого сбора среди учащихся и медицинских работников.

"Установить, что с 1 января 2018 года: органам государственной власти на местах запрещается установление для образовательных и медицинских учреждений заданий на заготовку и сдачу лома, отходов черных металлов", — говорится в тексте документа.

Постановление принято в целях эффективного использования вторичных сырьевых ресурсов и удовлетворения потребностей отраслей и сфер экономики республики в металлопрокате, увеличения объемов их поставок на внутренний и внешний рынки, отмечается в документе.

В соответствии с решением президента, прогнозные задания на 2018 год по заготовке и сдаче, а также использованию лома и отходов черных металлов предприятиями, имеющими собственное литейное производство, утверждаются комплексом кабинета министров республики по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане проходит спецоперация по выявлению девственниц.