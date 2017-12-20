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    В Узбекистане запретили школьникам и медикам собирать металлолом

    (обновлено: )17710
    Практика сдачи металлолома школами, сохранившаяся с советских времен, продолжала оставаться в Узбекистане в годы независимости, однако официальные органы отрицали сообщения СМИ о фактах такого сбора.
    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. Практика сбора металлолома образовательными и медицинскими учреждениями запрещена в Узбекистане с 1 января 2018 года, соответствующее постановление президента страны Шавката Мирзиеева обнародовано в среду в местной прессе.

    Флаг Узбекистана с черной ленточкой
    REUTERS Muhammadsharif Mamatkulov
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    Практика сдачи металлолома школами, сохранившаяся с советских времен, продолжала оставаться в Узбекистане в годы независимости. Ранее официальные органы отрицали сообщения СМИ о фактах такого сбора среди учащихся и медицинских работников.

    "Установить, что с 1 января 2018 года: органам государственной власти на местах запрещается установление для образовательных и медицинских учреждений заданий на заготовку и сдачу лома, отходов черных металлов", — говорится в тексте документа.

    Постановление принято в целях эффективного использования вторичных сырьевых ресурсов и удовлетворения потребностей отраслей и сфер экономики республики в металлопрокате, увеличения объемов их поставок на внутренний и внешний рынки, отмечается в документе.

    В соответствии с решением президента, прогнозные задания на 2018 год по заготовке и сдаче, а также использованию лома и отходов черных металлов предприятиями, имеющими собственное литейное производство, утверждаются комплексом кабинета министров республики по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности.

    Ранее сообщалось, что в Узбекистане проходит спецоперация по выявлению девственниц. 

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