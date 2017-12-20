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    В мире

    Россия продолжает обострять ситуацию в Донбассе - Госдеп

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    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными (331)

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    Пресс-секретарь Госдепа США Хизер Науэрт заявила, что "особое беспокойство американских представителей вызвали ночные обстрелы боевиками гражданского населения города Новолуганское".
    Штаб-квартира Государственного департамента США. Архивное фото
    Фото: Ctac

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Государственный департамент США призвал Россию прекратить обстрелы в Донбассе и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН. Об этом сообщает посольство Украины в Вашингтоне со ссылкой на заявление пресс-секретаря Госдепа Хизер Науэрт.

    Ситуация в Авдеевке
    Павел Пахоменко/МедиаПорт
    Ад это там, а у нас - адище. Вопрос жизни и смерти, жить в Авдеевке

    "Особое беспокойство американских представителей вызвали ночные обстрелы боевиками гражданского населения города Новолуганское на востоке Украины и важной инфраструктуры Донбасса, в частности Донецкой фильтровальной станции. В этом контексте Представитель Госдепа США заявила, что Россия и пророссийские группировки остаются единственным источником угрозы перемирию на востоке Украины, поскольку Россия продолжает обострять ситуацию в Донбассе и предоставляет непосредственную помощь местным боевикам для содержания активной фазы конфликта", — говорится в сообщении, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

    Россия ранее неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в юго-востоке Украины. 

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    Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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