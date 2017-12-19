Биткоин начал дешеветь

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Популярная криптовалюта биткоин (bitcoin) во вторник вечером снижается к доллару, торгуясь на отметке в 18,2 тысячи долларов на предостережениях сингапурского регулятора по инвестициям в криптовалюту, следует из данных торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 22.51 мск биткоин дешевел на 3,35%, до 18,164 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта при этом дешевела на 6,42%, до 17,7 тысячи долларов, на GDAX — на 5,43%, до 18 тысяч долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 5,91%, до 17,84 тысячи долларов.

Во вторник, 19 декабря, денежно-кредитное управление Сингапура (Monetary Authority of Singapore, MAS) выступило с предостережением о рисках, связанных с инвестициями в ICO и криптовалюты. MAS напомнил, что криптовалюты не являются законным платежным средством, не эмитируются никаким правительством и не подкреплены никакими активами. Недавний рост курсов криптовалют он связывает со спекулятивной активностью. Ранее с подобным заявлением выступал председатель американского фондового регулятора SEC Джей Клейтон.

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Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 589,472 миллиарда долларов. При этом доля биткоина на данный момент примерно 48,3% всего рынка криптовалют, Ethereum — 12,65%, Bitcoin Cash — 6,54%.

Криптовалюта Ethereum дорожала на 10,08%, до 845,18 доллара, Bitcoin Cash — на 17,97%, до 2,58 тысячи долларов, Ripple — поднимался в цене на 6,74%, до 81,1 цента, согласным данным CoinMarketCap.

Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более чем 20 бирж. Coindesk — медиаресурс, специализирующийся на криптовалютах. Высчитывает среднюю цену биткоина по его долларовой стоимости на четырех крупнейших мировых криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit.

Ранее сообщалось, что соучредитель компании Bitcoin.com инвестор Эмиль Ольденбург продал все свои биткоины, но не отказался от вложений в криптовалюты, сделав выбор в пользу Bitcoin Cash.