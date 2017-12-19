Трамп готов продлить санкции против РФ - Белый дом

КИЕВ, 19 дек – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп с большой долей вероятности продлит действие закона о чрезвычайном положении в связи с "вмешательством РФ в выборы".

Об этом заявил в рамках телефонного брифинга помощник президента США Дональда Трампа по внутренней безопасности и контртерроризму Том Боссерт.

"Президент Трамп не только продлил чрезвычайное положение в стране по кибербезопасности, но он сделал так, что ввел санкции против русских, вовлеченных в хакерские атаки прошлого года. Я думаю, что он продолжит (действие этого закона – ред.) на следующий год. Мы, вероятно, продлим его и после этого срока", — сказал он.

В августе Дональд Трамп подписал законопроект конгресса США по новым санкциям против Ирана и РФ, который призывал администрацию президента США включить в бюджетные расходы в 2018-2019 годах 250 миллионов долларов для защиты союзников США от кибератак, в первую очередь, со стороны России.

Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы.