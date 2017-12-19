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    Трамп готов продлить санкции против РФ - Белый дом

    (обновлено: )10811
    Как сообщил помощник президента США Том Боссерт, санкции против России будут продлены в связи с "вмешательством РФ в выборы".
    Дональд Трамп
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 19 дек – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп с большой долей вероятности продлит действие закона о чрезвычайном положении в связи с "вмешательством РФ в выборы".

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    Об этом заявил в рамках телефонного брифинга помощник президента США Дональда Трампа по внутренней безопасности и контртерроризму Том Боссерт.

    "Президент Трамп не только продлил чрезвычайное положение в стране по кибербезопасности, но он сделал так, что ввел санкции против русских, вовлеченных в хакерские атаки прошлого года. Я думаю, что он продолжит (действие этого закона – ред.) на следующий год. Мы, вероятно, продлим его и после этого срока", — сказал он.

    В августе Дональд Трамп подписал законопроект конгресса США по новым санкциям против Ирана и РФ, который призывал администрацию президента США включить в бюджетные расходы в 2018-2019 годах 250 миллионов долларов для защиты союзников США от кибератак, в первую очередь, со стороны России.

    Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы.

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