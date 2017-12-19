Поддержка Украины "не является безусловной" - ЕС

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Поддержка, которую Евросоюз оказывает Украине, не является безусловной, заявили в офисе главы дипломатии ЕС Федерики Могерини в ответ на обращение ряда украинских общественных организаций. Документ был размещен во вторник на сайте коалиции "Реанимационный пакет реформ".

Общественники пожаловались в Брюссель на недостаточное продвижение реформ в стране. Они также заявили, что Евросоюзу стоит тщательно проверять выполнение Киевом своих обязательств.

В ЕС ответили, что "решительно поддерживают" реформы в Украине, однако "обеспокоены последними событиями в Украине, которые могут поставить под угрозу прогресс, достигнутый в борьбе с коррупцией". В Евросоюзе считают "чрезвычайно важными" независимость и эффективность украинских антикоррупционных институтов, отмечается в письме.

Вместе с тем в организации напомнили, что внимательно следят за ситуацией в этой области. "Наша поддержка Украины не является безусловной. Средства ЕС всегда подлежат тщательному мониторингу и отчетности и сопровождаются рядом жестких условий, по которым должен наблюдаться долгосрочный прогресс", — говорится в документе.

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Активизация борьбы с коррупцией в Украине, в частности, создание в стране антикоррупционного суда является одним из условий для осуществления третьего транша макрофинансовой помощи ЕС. Многие европейские политики не раз отмечали, что Киеву необходимо прилагать больше усилий для выполнения требований, выдвинутых европейскими странами.