Салфетки из фекалий панд начали продавать в Китае - СМИ

КИЕВ, 19 дек – РИА Новости Украина. В Китае компания представила салфетки из фекалий сычуаньских панд и пережеванного ими бамбука, сообщает сайт People's Daily,China.

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По мнению компании, любовь китайцев к пандам гарантирует финансовую прибыль от продажи настолько необычных салфеток.

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"Любите ли вы панд также сильно, как любят их в Китае? Сегодня одна китайская компания представила салфетки, произведенные из фекалий сычуаньских панд и пережеванного ими бамбука", — сообщил сайт в своем Twitter.

​Ранее сообщалось, что старейшая в мире большая панда по кличке Басы, проживавшая в неволе, умерла в китайском Фучжоу.