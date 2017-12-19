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    Салфетки из фекалий панд начали продавать в Китае - СМИ

    (обновлено: )12510
    По информации СМИ, китайская компания представила салфетки, произведенные из фекалий сычуаньских панд и пережеванного ими бамбука. По мнению компании, любовь китайцев к пандам гарантирует финансовую прибыль от продажи настолько необычных салфеток.
    В Китае компания запустила продажи салфеток, сделанных из фекалий панд
    @PDChina

    КИЕВ, 19 дек – РИА Новости Украина. В Китае компания представила салфетки из фекалий сычуаньских панд и пережеванного ими бамбука, сообщает сайт People's Daily,China.

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    По мнению компании, любовь китайцев к пандам гарантирует финансовую прибыль от продажи настолько необычных салфеток.

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    "Любите ли вы панд также сильно, как любят их в Китае? Сегодня одна китайская компания представила салфетки, произведенные из фекалий сычуаньских панд и пережеванного ими бамбука", — сообщил сайт в своем Twitter.

    ​Ранее сообщалось, что старейшая в мире большая панда по кличке Басы, проживавшая в неволе, умерла в китайском Фучжоу.

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