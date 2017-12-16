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16.12.201717:24
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    Бельгия первой в мире направит женщину-посла в Саудовскую Аравию

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    Бельгия станет первой в мире страной, дипломатическим представителем которой в Эр-Рияде в ближайшие пять лет будет женщина-посол, отмечают СМИ. По данным издания, МИД Бельгии решил направить женщину-посла и в Иран.
    Флаг Бельгии
    flickr.com/Francisco Osorio

    КИЕВ, 16 дек – РИА Новости Украина, Александр Шишло. Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс одобрил направление Доминик Минер новым послом королевства в Саудовскую Аравию.

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    Таким образом, Бельгия станет первой в мире страной, дипломатическим представителем которой в Эр-Рияде в ближайшие пять лет будет женщина-посол, отмечает сообщившая об этом газета Echo. По ее данным, МИД Бельгии решил направить женщину-посла также и в Иран.

    Саудовская Аравия, которая считается самым консервативным государством в мире, ограничивает права женщин во многих сферах.

    Женщины в Саудовской Аравии юридически и физически зависят от мужчин-опекунов. Король Саудовской Аравии в октябре выпустил указ, который разрешает женщинам водить автомобиль, с 2018 года женщины королевства также получат возможность посещать спортивные мероприятия на стадионах страны.

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