Бельгия первой в мире направит женщину-посла в Саудовскую Аравию

КИЕВ, 16 дек – РИА Новости Украина, Александр Шишло. Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс одобрил направление Доминик Минер новым послом королевства в Саудовскую Аравию.

Таким образом, Бельгия станет первой в мире страной, дипломатическим представителем которой в Эр-Рияде в ближайшие пять лет будет женщина-посол, отмечает сообщившая об этом газета Echo. По ее данным, МИД Бельгии решил направить женщину-посла также и в Иран.

Саудовская Аравия, которая считается самым консервативным государством в мире, ограничивает права женщин во многих сферах.

Женщины в Саудовской Аравии юридически и физически зависят от мужчин-опекунов. Король Саудовской Аравии в октябре выпустил указ, который разрешает женщинам водить автомобиль, с 2018 года женщины королевства также получат возможность посещать спортивные мероприятия на стадионах страны.