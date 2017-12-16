Канадский миллиардер и его жена найдены мертвыми в своем особняке

КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Основатель фармацевтической компании Apotex, миллиардер Барри Шерман и его супруга Хани найдены мертвыми в их доме в Торонто, сообщает компания и канадские СМИ.

"Мы были проинформированы о том, что Барри и Хани Шерман неожиданно скончались. Все в компании Apotex глубоко потрясены и опечалены этими новостями. Наши мысли и молитвы обращены к их семье", — говорится в сообщении компании.

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По данным газеты Globe and Mail, тела супругов Шерман были найдены в подвале особняка в пятницу. По данным представителя стражей порядка Дэвида Хопкинса, полиция рассматривает кончину как "подозрительную".

Журнал Canadian Business включил Шермана в список богатейших людей Канады и поместил на 15-ю строчку списка.