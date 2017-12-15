В аэропорту Амстердама полиция открыла стрельбу по мужчине

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Полиция Нидерландов нейтрализовала вооруженного ножом мужчину в амстердамском аэропорту Схипхол, опасность миновала.
"Жандармерия застрелила в Схипхоле мужчину, угрожавшего ножом. Опасности нет. Подробности последуют", — говорится в сообщении аэропорта в Twitter.
Между тем, как сообщают нидерландские СМИ, расположенный в аэропорту торговый центр Schiphol Plaza был эвакуирован из-за инцидента и оцеплен полицией.
@geenstijl @TPOnl Schiphol plaza. Schoten te horen in video pic.twitter.com/setzTu5X9m— Grim (@TheGrim_nl) 15 декабря 2017 г.
Позже пресс-служба аэропорта уточнила, что полиция нейтрализовала и задержала нападавшего, а с большей части торгового центра оцепление было снято.
Ранее сообщалось, что международный аэропорт "Киев" 24 ноября был эвакуирован из-за сообщения о минировании одного из зданий.