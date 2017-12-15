В аэропорту Амстердама полиция открыла стрельбу по мужчине

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Полиция Нидерландов нейтрализовала вооруженного ножом мужчину в амстердамском аэропорту Схипхол, опасность миновала.

"Жандармерия застрелила в Схипхоле мужчину, угрожавшего ножом. Опасности нет. Подробности последуют", — говорится в сообщении аэропорта в Twitter.

Между тем, как сообщают нидерландские СМИ, расположенный в аэропорту торговый центр Schiphol Plaza был эвакуирован из-за инцидента и оцеплен полицией.

​Позже пресс-служба аэропорта уточнила, что полиция нейтрализовала и задержала нападавшего, а с большей части торгового центра оцепление было снято.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт "Киев" 24 ноября был эвакуирован из-за сообщения о минировании одного из зданий.