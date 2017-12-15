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    В аэропорту Амстердама полиция открыла стрельбу по мужчине

    (обновлено: )204
    Как сообщают нидерландские СМИ, расположенный в аэропорту торговый центр Schiphol Plaza был эвакуирован из-за инцидента и оцеплен полицией.
    Ситуация в аэропорту Амстердама
    @tobybaruch

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Полиция Нидерландов нейтрализовала вооруженного ножом мужчину в амстердамском аэропорту Схипхол, опасность миновала.

    "Жандармерия застрелила в Схипхоле мужчину, угрожавшего ножом. Опасности нет. Подробности последуют", — говорится в сообщении аэропорта в Twitter.

    Между тем, как сообщают нидерландские СМИ, расположенный в аэропорту торговый центр Schiphol Plaza был эвакуирован из-за инцидента и оцеплен полицией.

    ​Позже пресс-служба аэропорта уточнила, что полиция нейтрализовала и задержала нападавшего, а с большей части торгового центра оцепление было снято.

    Ранее сообщалось, что международный аэропорт "Киев" 24 ноября был эвакуирован из-за сообщения о минировании одного из зданий.

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