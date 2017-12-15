В Словакии столкнулись два поезда

КИЕВ, 15 дек – РИА Новости Украина. В районе города Зволена в центральной части Словакии в пятницу столкнулись пассажирский и товарный поезда, десять человек получили ранения. Об этом сообщил журналистам представитель краевого управления пожарной охраны Душан Ганцко.

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"К счастью, поезда столкнулись на невысокой скорости. Для помощи пострадавшим вызваны бригады скорой помощи. Обошлось без тяжелых ранений", — сказал Ганцко.

Железнодорожное движение в районе аварии приостановлено. Полиция выясняет причины происшествия.

Напомним, 14 декабря во Франции школьный автобус столкнулся с поездом, в результате чего погибло минимум четверо детей.