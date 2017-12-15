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    США ужесточили правила для стран-членов безвизовой программы

    (обновлено: )9910
    Как стало известно, новые требования вводятся для того, чтобы "террористы или преступники не могли воспользоваться этой программой, чтобы въехать в США".
    Флаг США
    Flickr.com/crobj

    КИЕВ, 15 дек – РИА Новости Украина. США решили ввести новые правила для 38 стран-членов безвизовой программы.

    Первый безвизовый поезд отправился из Киева в Перемышль
    УНИАН
    Отправка из Киева в Перемышль первого "безвизового" поезда

    Штаты отныене ужесточают требования в области безопасности, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.

    Новые требования вводятся для того, чтобы "террористы или преступники не могли воспользоваться этой программой, чтобы въехать в США". "Эти улучшения обезопасят путешествия в США для американских граждан и тех, кто посещает нашу страну", — отметили в министерстве внутренней безопасности (МВБ).

    "В ходе консультаций с госдепом, другими федеральными агентствами, сегодня мы предпринимаем действия для дальнейшего ужесточения уже существующих надежных элементов национальной безопасности программы безвизового режима. В частности, МВБ представляет меры в области безопасности для всех стран-участников безвизовой программы", — сказал представитель администрации США.

    Напомним, по результатам переговоров президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, правителя Эмирата Дубай шейха Мухаммеда бин Рашида Аль Мактума была достигнута договоренность о безвизовом режиме между двумя государствами.

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