Оксфордский словарь назвал слово 2017 года

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Представители Оксфордского словаря опубликовали свое ежегодное заявление о главном слове текущего года.

В 2017 году таким стало слово"youthquake". Youthquake Оксфордский словарь переводит как "значимое культурное, политическое или социальное изменение, возникшее под действием или влиянием молодежи".

Слово "youthquake" было составлено из сочетания слов "earthquake" (землетрясение) и "youth" (молодежь). Его автором стала главный редактор журнала Vogue Диана Вриланд, которая в 1965 году так описала изменения в мире моды и музыке.

В 2017 году произошел пятикратный рост частотоы употребления этого слова. Наиболее часто оно использовалось на территории Великобритании про описании неудачного выступления консерваторов на выборах в парламент — удачный результат лейбористов связан именно с молодежным голосованием.

Среди других слов, претендовавших на победу, были, в частности, "kompromat", "antifa" и "unicorn".

Ранее американский cловарь английского языка Merriam-Webster назвал словом 2017 года "феминизм".

Напомним, в 2016 году главным словом года было признано "post-truth" (постправда).