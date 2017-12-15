Японская компания начинает выплачивать зарплаты в биткоинах

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Японская IT-компания GMO Internet решила выплачивать своим сотрудникам зарплаты в криптовалюте биткоин.

Работникам компании предложено определиться, хотят ли он получать часть заработной платы в криптовалютой или же в йенах.

"Наемные работники могут получать зарплаты в биткоинах, если они хотят этого. Мы надеемся повысить умение применять криптовалюту, практически используя ее", — заявил пресс-секретарь GMO Internet Харуми Ишии.

Сумма выплат в биткоинах может достигать 100 тысяч йен — около 900 долларов США.

На такие условия уже согласились четыре тысячи сотрудников GMO Internet.

Ранее курс биткоина дважды в течение суток побил рекорд: стоимость криптовалюты сначала превысила 15 тысяч долларов, а потом скакнула до 17 тысяч.