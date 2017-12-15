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15.12.201712:30
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    Японская компания начинает выплачивать зарплаты в биткоинах

    (обновлено: )10601
    Японская компания IT-компания GMO Internet будет выплачивать до 900 долларов в биткоинах. Сотрудники вправе выбирать, в какой валюте они хотят получать выплаты.
    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Японская IT-компания GMO Internet решила выплачивать своим сотрудникам зарплаты в криптовалюте биткоин.

    Японский фотограф Тоёкацу Нагано делает потрясающие снимки свой дочери
    instagram.com/toyo_torutoco
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    Работникам компании предложено определиться, хотят ли он получать часть заработной платы в криптовалютой или же в йенах.

    "Наемные работники могут получать зарплаты в биткоинах, если они хотят этого. Мы надеемся повысить умение применять криптовалюту, практически используя ее", — заявил пресс-секретарь GMO Internet Харуми Ишии.

    Сумма выплат в биткоинах может достигать 100 тысяч йен — около 900 долларов США.

    На такие условия уже согласились четыре тысячи сотрудников GMO Internet.

    Ранее курс биткоина дважды в течение суток побил рекорд: стоимость криптовалюты сначала превысила 15 тысяч долларов, а потом скакнула до 17 тысяч.

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