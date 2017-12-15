В ОБСЕ обеспокоены решением США отменить принцип "сетевой нейтральности"

Фото: OSCE/Curtis Budden

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир глубоко обеспокоен решением США отменить принцип "сетевой нейтральности" в интернете.

Ранее Федеральная комиссия связи (FCC) США проголосовала за отмену запрета на приоритетное распределение интернет-трафика провайдерами, известное как принцип "сетевой нейтральности".

"Решение (FCC) об отмене нормы "сетевой нейтральности" — это настоящий удар по принципам доступа к информации, свободы СМИ и цифровых прав в сети", — написал Дезир в Twitter.

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Предыдущая администрация Барака Обамы приняла так называемую концепцию "сетевой нейтральности", при которой провайдеры не имеют права требовать дополнительную плату с сайтов, потребляющих больше трафика, либо замедлять скорость передачи информации для этих сайтов. Отмена решения может ударить по таким интернет-компаниям, как онлайн-кинотеатр Netflix (потребляет до 37% всего трафика в Северной Америке) и YouTube (около 18%). Пострадавшие компании могут попытаться переложить новые расходы на плечи потребителей. Так, у Netflix по состоянию на третий квартал 2017 года было 52,7 миллиона подписчиков в США, абонентская плата варьируется от 7,99 до 13,99 доллара в месяц.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнейдерман уже заявил, что возглавит иск против отмены "сетевой нейтральности", который объединит несколько штатов. По словам генпрокурора, решение FCC незаконно и наносит ущерб потребителям.

Ранее сообщалось, что в Украине подорожает интернет.