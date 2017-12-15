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15.12.201712:30
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    В мире

    В ОБСЕ обеспокоены решением США отменить принцип "сетевой нейтральности"

    (обновлено: )30701
    Решение об отмене нормы "сетевой нейтральности" - это настоящий удар по принципам доступа к информации, свободы СМИ и цифровых прав в сети, заявил в ОБСЕ,
    Логотип ОБСЕ. Архивное фото
    Фото: OSCE/Curtis Budden

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир глубоко обеспокоен решением США отменить принцип "сетевой нейтральности" в интернете.

    Ранее Федеральная комиссия связи (FCC) США проголосовала за отмену запрета на приоритетное распределение интернет-трафика провайдерами, известное как принцип "сетевой нейтральности".

    Медицинские инструменты. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Eric Audras
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    "Решение (FCC) об отмене нормы "сетевой нейтральности" — это настоящий удар по принципам доступа к информации, свободы СМИ и цифровых прав в сети", — написал Дезир в Twitter.

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    Предыдущая администрация Барака Обамы приняла так называемую концепцию "сетевой нейтральности", при которой провайдеры не имеют права требовать дополнительную плату с сайтов, потребляющих больше трафика, либо замедлять скорость передачи информации для этих сайтов. Отмена решения может ударить по таким интернет-компаниям, как онлайн-кинотеатр Netflix (потребляет до 37% всего трафика в Северной Америке) и YouTube (около 18%). Пострадавшие компании могут попытаться переложить новые расходы на плечи потребителей. Так, у Netflix по состоянию на третий квартал 2017 года было 52,7 миллиона подписчиков в США, абонентская плата варьируется от 7,99 до 13,99 доллара в месяц.

    Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнейдерман уже заявил, что возглавит иск против отмены "сетевой нейтральности", который объединит несколько штатов. По словам генпрокурора, решение FCC незаконно и наносит ущерб потребителям.

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