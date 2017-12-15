Племянники первой леди Венесуэлы осуждены в США на 18 лет

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КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Суд в США приговорил двух племянников первой леди Венесуэлы, обвинявшихся в организации наркотрафика, к 18 годам тюремного заключения каждого, сообщает телеканал Univision.

Племянники супруги венесуэльского лидера Николаса Мадуро Силии Флорес Франки Франсиско Флорес де Фрейтас и Эфраин Антонио Кампо Флорес были арестованы в ноябре 2015 года в столице Гаити Порт-о-Пренсе. В операции участвовали сотрудники американских силовых ведомств. Братья Флоресы обвинялись в сговоре с целью направить в США 800 килограммов кокаина.

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Федеральный судья Пол Кротти в ходе финального заседания на процессе в Нью-Йорке заявил, что считает пожизненное заключение, которое требовала для Флоресов сторона обвинения, непропорциональным наказанием. Помимо лишения свободы каждый из братьев оштрафован на 50 тысяч долларов.

После оглашения приговора защита осужденных потребовала их перевода из тюрьмы в Нью-Йорке в штат Флорида.

Силия Флорес называла арест своих племянников "произволом" и "местью", а сам Мадуро заявлял, что речь идет об умышленной атаке на его правительство со стороны властей США.