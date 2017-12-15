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15.12.201712:32
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    Серия нападений с ножом произошла в Нидерландах, есть погибшие и раненые

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    В городе Маастрихт произошли два инцидента с применением ножей, в результате чего два человека погибли и два получили ранения. Полиция пока не может подтвердить, что два инцидента связаны между собой.
    На месте смертельного нападения в Нидерландах
    l1.nl

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Два человека погибли и ещё несколько получили ранения в результате серии нападений в городе Маастрихт (провинция Лимбург) на юго-востоке Нидерландов, сообщила местная полиция.

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    "В Маастрихте произошли два инцидента с применением ножей, два человека погибли и два получили ранения. Полиция проводит расследование на месте происшествий", — сообщили правоохранители Лимбурга в сети микроблогов Twitter.

    Голландская газета Algemeen Dagblad пишет, что раненые обнаружены в нескольких сотнях метров от тел двух погибших. Полиция пока не может подтвердить, что два инцидента связаны между собой.

    l1.nl
    На месте смертельного нападения в Нидерландах

    Ранее сообщалось, что в Испании произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, в том числе двое сотрудников полиции. 

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