Серия нападений с ножом произошла в Нидерландах, есть погибшие и раненые

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Два человека погибли и ещё несколько получили ранения в результате серии нападений в городе Маастрихт (провинция Лимбург) на юго-востоке Нидерландов, сообщила местная полиция.

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"В Маастрихте произошли два инцидента с применением ножей, два человека погибли и два получили ранения. Полиция проводит расследование на месте происшествий", — сообщили правоохранители Лимбурга в сети микроблогов Twitter.

Голландская газета Algemeen Dagblad пишет, что раненые обнаружены в нескольких сотнях метров от тел двух погибших. Полиция пока не может подтвердить, что два инцидента связаны между собой.

l1.nl На месте смертельного нападения в Нидерландах

Ранее сообщалось, что в Испании произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, в том числе двое сотрудников полиции.