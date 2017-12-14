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    В Испании преступник убил двух полицейских и скрылся

    (обновлено: )11910
    Три человека погибли, двое из них являются сотрудниками Гражданской гвардии. Стрелявший скрылся с места преступления, предположительно, украв оружие у правоохранителей.
    Полиция Испании
    flickr.com/Contando Estrelas

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Три человека погибли в результате перестрелки в испанской провинции Теруэль, двое из них являются сотрудниками правоохранительных органов, сообщают местные власти.

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    "Три человека погибли, двое из них являются сотрудниками Гражданской гвардии", — заявили РИА Новости в правительстве провинции, отметив, что третий погибший является гражданским лицом.

    Инцидент произошел на юге автономного сообщества Арагон в одном из загородных домов. Стрелявший скрылся с места преступления, предположительно, украв оружие у правоохранителей.

    По информации испанских СМИ, перестрелка произошла между 19.00 и 20.00. Сотрудники Гражданской гвардии патрулировали муниципалитет Альбалате-дель-Арсобиспо в рамках поисковой операции с целью обнаружить зачинщика перестрелки, произошедшей 5 декабря.

    Напомним, в Киеве на улице Васильковской, 8 между двумя группами людей вспыхнул конфликт в среду.

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