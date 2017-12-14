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    Поезд протаранил школьный автобус во Франции: есть погибшие дети

    (обновлено: )34704
    Инцидент произошел радом с городом Мияс (Миллас) в регионе Окситания. В автобусе находилось 30 учеников средней школы. Все они были возрастом от 13 до 17 лет. Минимум четверо детей погибло в результате столкновения, еще 5 человек были ранены.
    ДТП со школьным автобусом во Франции
    @francebleu

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. 14 декабря во Франции школьный автобус столкнулся с поездом, в результате чего погибло минимум четверо детей. Об этом сообщило местное издание Le Parisien.

    Инцидент произошел радом с городом Мияс (Миллас) в регионе Окситания. В автобусе находилось 30 учеников средней школы. Все они были возрастом от 13 до 17 лет. Минимум четверо детей погибло в результате столкновения, еще 5 человек были ранены.

    ​​На место происшествия срочно выехала министр транспорта Франции Елизабет Кагор. Она отметила, что "переживает очень сильные эмоции".

    Также стало известно, что на место происшествия выехал премьер-министр Франции и министр образования.

    Ранее сообщалось, что поезд насмерть сбил 18-летнего парня в поселке Слобожанское Харьковской области.

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