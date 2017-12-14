Поезд протаранил школьный автобус во Франции: есть погибшие дети

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. 14 декабря во Франции школьный автобус столкнулся с поездом, в результате чего погибло минимум четверо детей. Об этом сообщило местное издание Le Parisien.

Инцидент произошел радом с городом Мияс (Миллас) в регионе Окситания. В автобусе находилось 30 учеников средней школы. Все они были возрастом от 13 до 17 лет. Минимум четверо детей погибло в результате столкновения, еще 5 человек были ранены.

— France Bleu Roussillon (@bleuroussillon) 14 декабря 2017 г.

​​На место происшествия срочно выехала министр транспорта Франции Елизабет Кагор. Она отметила, что "переживает очень сильные эмоции".

Также стало известно, что на место происшествия выехал премьер-министр Франции и министр образования.

Ранее сообщалось, что поезд насмерть сбил 18-летнего парня в поселке Слобожанское Харьковской области.