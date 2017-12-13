Запрет эксгумации останков поляков. Польша обвинила Украину в подрыве доверия

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Руководитель канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что запрет эксгумации останков поляков на территории Украины серьезно подрывает доверие между странами. Об этом он сказал в преддверии визита главы республики Анджея Дуды в Харьков.

"Если мы говорим о цивилизационных стандартах, моральных обязанностях, то этот факт является неприемлемым. Если он (запрет эксгумации — Ред.) не будет в ближайшее время отменен, то это в очень большой степени подорвет взаимное доверие между нашими странами. Об этом мы будем очень четко говорить", — цитирует Щерского агентство РАР.

Глава канцелярии польского президента уверен, что визит Дуды в Харьков будет трудным из-за "негативного состояния" польско-украинских отношений.

Дуда в среду посетит Харьков, где встретится со своим украинским коллегой Петром Порошенко, наблюдателями из миссии ОБСЕ и представителями ПРООН. Также он намерен почтить память польских солдат, похороненных на кладбище Жертв тоталитаризма в Харькове.

В конце апреля украинский Институт национальной памяти принял решение о запрете эксгумационных работ в селе Костюхновка Маневичского района Волынской области в рамках работ польского Института национальной памяти для поиска польских легионеров 1915-1916 годов.