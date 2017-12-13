наверх
13.12.201717:02
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Запрет эксгумации останков поляков. Польша обвинила Украину в подрыве доверия

    (обновлено: )23660
    Глава канцелярии польского президента уверен, что визит Дуды в Харьков будет трудным из-за "негативного состояния" польско-украинских отношений.
    Флаги Украины и Польши
    Святослав Цеголко в Facebook

    КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Руководитель канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что запрет эксгумации останков поляков на территории Украины серьезно подрывает доверие между странами. Об этом он сказал в преддверии визита главы республики Анджея Дуды в Харьков.

    Флаги Украины и Польши
    Украинское фото
    Угрожай и скандаль: хроники вражды Украины и Польши

    "Если мы говорим о цивилизационных стандартах, моральных обязанностях, то этот факт является неприемлемым. Если он (запрет эксгумации — Ред.) не будет в ближайшее время отменен, то это в очень большой степени подорвет взаимное доверие между нашими странами. Об этом мы будем очень четко говорить", — цитирует Щерского агентство РАР.

    Глава канцелярии польского президента уверен, что визит Дуды в Харьков будет трудным из-за "негативного состояния" польско-украинских отношений.

    Дуда в среду посетит Харьков, где встретится со своим украинским коллегой Петром Порошенко, наблюдателями из миссии ОБСЕ и представителями ПРООН. Также он намерен почтить память польских солдат, похороненных на кладбище Жертв тоталитаризма в Харькове.

    В конце апреля украинский Институт национальной памяти принял решение о запрете эксгумационных работ в селе Костюхновка Маневичского района Волынской области в рамках работ польского Института национальной памяти для поиска польских легионеров 1915-1916 годов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Польши Анджей Дуда
    Раздор с Польшей: визит Дуды в Украину
    Второй подозреваемый в совершении масштабного ДТП в центре Харькова Геннадий Дронов
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Петр Порошенко (слева) и Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Резонанс: суд отпустил Саакашвили на свободу
    На месте взрыва на газопроводе в Австрии, 12 декабря 2017
    Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии