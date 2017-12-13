В Германии тракторист сбивал дорожные камеры за 600 тыс евро

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. В Германии мужчина на тракторе сбил шесть камер, установленных для контроля скорости на дорогах, сообщает местное издание Hessenschau.

Инцидент произошел в небольшом городке Гернсхайм в федеральной земле Гессен. Полиция заявила, что 63-летний мужчина намеренно сбивал камеры и нанес ущерб на сумму около 600 тыс евро.

Представитель полиции заявил, что в крови водителя алкоголя не обнаружили, результатов относительно употребления наркотиков пока не было. Несколько лет назад мужчину задерживала полиция за незначительное нарушение, связанное с наркотическими веществами.

Мотивы мужчины пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения угнал в Тернопольской области трактор коммунального предприятия, чтобы расчистить сельские дороги от снега.