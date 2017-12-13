наверх
13.12.201717:01
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Германии тракторист сбивал дорожные камеры за 600 тыс евро

    (обновлено: )30601
    Инцидент произошел в небольшом городке Гернсхайм в федеральной земле Гессен. Полиция заявила, что 63-летний мужчина намеренно сбивал камеры и нанес ущерб на сумму около 600 тыс евро.
    В Германии задержали мужчину на тракторе, который сбивал камеры за 600 тысяч евро
    hessenschau

    КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. В Германии мужчина на тракторе сбил шесть камер, установленных для контроля скорости на дорогах, сообщает местное издание Hessenschau.

    Кличко проконтролировал ночную уборку снега в Киеве
    facebook.com/merkieva
    Без трактористов и со сломанной техникой. Как Киев борется со снегом

    Инцидент произошел в небольшом городке Гернсхайм в федеральной земле Гессен. Полиция заявила, что 63-летний мужчина намеренно сбивал камеры и нанес ущерб на сумму около 600 тыс евро.

    Представитель полиции заявил, что в крови водителя алкоголя не обнаружили, результатов относительно употребления наркотиков пока не было. Несколько лет назад мужчину задерживала полиция за незначительное нарушение, связанное с наркотическими веществами.

    Мотивы мужчины пока неизвестны.

    Ранее сообщалось, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения угнал в Тернопольской области трактор коммунального предприятия, чтобы расчистить сельские дороги от снега.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Польши Анджей Дуда
    Раздор с Польшей: визит Дуды в Украину
    Второй подозреваемый в совершении масштабного ДТП в центре Харькова Геннадий Дронов
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Петр Порошенко (слева) и Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Резонанс: суд отпустил Саакашвили на свободу
    На месте взрыва на газопроводе в Австрии, 12 декабря 2017
    Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии