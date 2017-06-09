В Иране заявили, что США являются "самым большим ИГ" в регионе

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Спикер иранского парламента Али Лариджани заявил на церемонии прощания с жертвами терактов в Тегеране, что США спонсируют террористическую группировку "Исламское государство" и сами являются "самым большим ИГ".

Группа из четырех человек в женской одежде в среду утром открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. В МВД Ирана подтвердили ликвидацию одного из террористов. Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. У мавзолея силовики арестовали двух человек. В результате терактов погибли 17 человек, ранены 43.

Церемония прощания с жертвами проходит в пятницу в Тегеране в условиях повышенных мер безопасности.

"Ситуация в США стала такой, что демократию и права человека обменяли на деньги. Америка принесла демократию в жертву. Высказанное США мнение подтверждает еще раз, что именно они являются главным дьяволом", — заявил Лариджани на церемонии прощания с жертвами терактов.

"Мы противостоим ИГ и ее боевикам, но Америка – это самое большое ИГ в мире, она стоит на стороне ИГ в регионе. Мы поднимем завесу и выявим, что американская армия и ЦРУ оказывают основную поддержку ИГ", — отметил политик.

Лариджани обвинил Саудовскую Аравию в поддержке терроризма и назвал страну "символом неприятия демократии".

В свою очередь замминистра внутренних дел Ирана Хосейн Зульфикари заявил, что после терактов была проведена широкомасштабная операция силовиков по всей стране и за границей. О "значительных" результатах операции чиновник обещал объявить в ближайшее время.

Соболезнования выразил и верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи. "Данные теракты являются очевидным свидетельством ненависти и агрессии со стороны наемников. Результат этих терактов – возрастающая ненависть к американской администрации и Саудовской Аравии", — говорится в заявлении Хаменеи, направленном родственникам жертв.