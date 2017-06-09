Референдум о независимости Каталонии пройдет 1 октября

МАДРИД, 9 июн — РИА Новости, Сергей Сарымов. Референдум о независимости Каталонии назначен на 1 октября, заявил глава правительства автономного сообщества Карлос Пиджемонт на специальной пресс-конференции.

Глава каталонского Женералитата в своем выступлении отметил, что на всеобщее голосование будет вынесен вопрос "хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимой с республиканской формой правления?".

14 февраля Конституционный суд Испании признал незаконными две резолюции, принятые каталонским парламентом, которые предполагали проведение референдума о независимости. 4 апреля Конституционный суд Испании принял к рассмотрению иск правительства страны к каталонским властям в связи с проектом бюджета Женералитета (правительства Каталонии), согласно которому часть средств будет направлена на проведение референдума.

Заместитель председателя правительства автономного сообщества и лидер партии "Левые республиканцы Каталонии" Ориол Жункерас не исключил, что автономия провозгласит независимость в одностороннем порядке.