наверх
10.03.201801:07
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В мире

    Референдум о независимости Каталонии пройдет 1 октября

    (обновлено: )30740
    Глава каталонского Женералитата в своем выступлении отметил, что на всеобщее голосование будет вынесен вопрос "хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимой с республиканской формой правления?".
    Опрос о независимости Каталонии
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

    МАДРИД, 9 июн — РИА Новости, Сергей Сарымов. Референдум о независимости Каталонии назначен на 1 октября, заявил глава правительства автономного сообщества Карлос Пиджемонт на специальной пресс-конференции.

    Глава каталонского Женералитата в своем выступлении отметил, что на всеобщее голосование будет вынесен вопрос "хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимой с республиканской формой правления?".

    14 февраля Конституционный суд Испании признал незаконными две резолюции, принятые каталонским парламентом, которые предполагали проведение референдума о независимости. 4 апреля Конституционный суд Испании принял к рассмотрению иск правительства страны к каталонским властям в связи с проектом бюджета Женералитета (правительства Каталонии), согласно которому часть средств будет направлена на проведение референдума.

    Заместитель председателя правительства автономного сообщества и лидер партии "Левые республиканцы Каталонии" Ориол Жункерас не исключил, что автономия провозгласит независимость в одностороннем порядке.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине