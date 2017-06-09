Премьер Чехии решил развестись с женой

КИЕВ, 8 июн – РИА Новости Украина. Чешский премьер Богуслав Соботка и его супруга Ольга в четверг вечером объявили, что расходятся, оба намерены в течение ближайших недель найти новый способ семейной жизни, говорится в их совместном заявлении, о котором сообщило республиканское ТВ.

"Мы сохраняем взаимное уважение и дружбу, что поможет нам с пониманием решить данную ситуацию. Нашей главной совместной целью является стремление создать для наших детей такую атмосферу, которая поможет им и далее расти спокойно и с участием обоих родителей", — говорится в заявлении Соботки и его жены.

Главным поводом для такого решения, говорится в заявлении, является напряженный рабочий график премьера, при котором у него практически не остается времени для семейной жизни, и вызванное этим давление, которому подвергается жизнь всех членов семьи. Помимо руководства правительством, Соботка также возглавляет правящую Чешскую социал-демократическую партию, которая намерена повторить свой успех четырехлетней давности на предстоящих в октябре очередных парламентских выборах.

Согласно заявлению премьера и его жены, их решение "не является поспешным шагом, вызванным конкретной ситуацией". Они были женаты 14 лет и воспитывают двух сыновей, 14-летнего Давида и 8-летнего Мартина.

Ольга Соботкова редко появлялась на публике вместе со своим супругом. Она сопровождала его лишь в трех зарубежных поездках и всего однажды присутствовала на традиционном новогоднем обеде с главой республики Милошем Земаном и его женой в загородной президентской резиденции под Прагой.

В последнее десятилетие в Чехии своеобразной традицией стали разводы премьеров со своими супругами вскоре после их ухода из правительства. Именно так развелись премьеры Йиржи Пароубек в 2007 году, Мирек Тополанек в 2010 году и Петр Нечас в 2013 году. Правда, во всех этих случаях подходит известная поговорка "ищите женщину", поскольку причиной разводов стало появление у данных политиков еще во время их премьерства новой спутницы жизни.