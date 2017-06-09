Выборы в Великобритании: лидер лейбористов Корбин призвал Мэй к отставке

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина, Мария Табак. Лидер британских лейбористов Джереми Корбин, переизбравшийся в парламент, призвал премьер-министра Терезу Мэй уйти в отставку в связи с неблагоприятными для ее Консервативной партии результатами инициированных ею же парламентских выборов.

На данный момент лейбористы получили 164 мандатов, консерваторы — 149. Подсчет продолжается.

"Политика изменилась, и она не идет вспять. Люди сказали: им хватит политики, основанной на стереотипах. Я очень горжусь нашей кампанией, нашим манифестом и нашими результатами", — сказал Корбин.

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"Премьер-министр потеряла доверие, этого достаточно для того, чтобы уйти", — сказал он. Еще до выборов Корбин обращался к Мэй с таким же призывом, в связи с терактами, произошедшими в последнее время в столице Великобритании.

По данным единственного проводимого exit poll, консерваторы лидируют на выборах, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства не хватает 12 мест. Лейбористская партия набирает 266 мест, на третьем месте —Шотландская национальная партия с 34 мандатами. Либерал-демократическая партия получает 14 мест, а Партия независимости — самая правая партия — не получает, согласно прогнозу, ни одного места в парламенте. Остальные партии получают 22 мандата.