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    Ни одна партия не получает большинства в парламенте Британии - exit poll

    (обновлено: )167
    По предварительным данным, ни одна партия не получает абсолютного большинства (более половины мест) в нижней палате — палате общин.Таким образом, в Великобритании будет сформирован так называемый "подвешенный" парламент.
    Парламентские выборы в Великобритании
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина, Мария Табак. Консервативная партия лидирует на выборах в парламент Великобритании, получая 314 мест из 650. При этом для абсолютного большинства консерваторам не хватает 12 мест, свидетельствуют публикуемые национальными СМИ данные exit poll.

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    Лейбористская партия набирает 266 мест, на третьем месте — Шотландская национальная партия с 34 мандатами.

    Таким образом, по предварительным данным, ни одна партия не получает абсолютного большинства (более половины мест) в нижней палате — палате общин, и в Великобритании будет сформирован так называемый "подвешенный" парламент.

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    На данный момент неясно, кто, как и в какие сроки будет формировать новое правительство. До формирования нового правительства прежний состав правительства продолжает исполнять свои обязанности.

    Подсчет голосов всеобщих парламентских выборов, состоявшихся в четверг, будет продолжаться всю ночь. Первые официальные результаты появятся около полуночи по местному времени (02.00 по Киеву, первые данные об исходе выборов — около 05.30 утра (07.30 по Киеву).

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    Единый exit poll проводился BBC, ITV и Sky. Exit poll проводился на 144 избирательных участках по всей Великобритании. Участникам опроса предлагалось заполнить копию избирательного бюллетеня так, как они проголосовали на участке. Первые результаты официального подсчета поступят в ближайшие минуты из города Сандерленд на северо-востоке Англии.

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