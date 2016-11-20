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    Страны АТЭС намерены сократить общее энергопотребление к 2035 г на 45%

    (обновлено: )10001
    Лидеры стран-участниц АТЭС готовы к развитию энергосотрудничества и подчеркивают необходимость стабильности и прозрачности мировых рынков энергоресурсов, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Перу.
    Саммит АТЭС в Перу
    Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости Украина. Страны АТЭС намерены сократить общее энергопотребление к 2035 году на 45% и удвоить долю возобновляемых источников энергии в региональном энергобалансе к 2030 году, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Перу.

    "Мы подтверждаем наши желаемые цели по сокращению общего энергопотребления на 45% к 2035 году и удвоению доли возобновляемых источников энергии в региональном энергетическом балансе к 2030 году", — отмечается в документе.

    Перуанцы протестуют против Обамы и ТТП перед саммитом АТЭС
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    ВИДЕО. Перуанцы протестуют против Обамы и ТТП перед саммитом АТЭС

    В то же время, страны АТЭС привержены постепенному отказу от неэффективных ископаемых источников энергии.

    "Приветствуем добровольные обзоры и меры по наращиванию потенциала, а также поощряем дальнейшие усилия по реформированию систем субсидирования", — сообщается в декларации.

    Лидеры стран-участниц АТЭС готовы к развитию энергосотрудничества и подчеркивают необходимость стабильности и прозрачности мировых рынков энергоресурсов, говорится в декларации.

    "Мы также подчеркиваем необходимость стабильности и прозрачности мировых рынков энергоресурсов", — отмечается в документе.

    Кроме того, стороны подтвердили свою готовность к развитию энергосотрудничества, "в том числе в таких сферах, как возобновляемые источники энергии и энергоэффективность, в целях создания условий для роста торгово-инвестиционной активности и экономического развития при обеспечении доступа всех экономик региона к источникам энергии".

    Ранее сообщалось, что встреча в Лиме станет последним международным саммитом для Барака Обамы, которого на посту президента США в январе 2017 года сменит Дональд Трамп.

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