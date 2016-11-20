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    Саркози признал поражение на праймериз во Франции

    (обновлено: )50921
    По итогам подсчета голосов на 8 тысячах 400 участках из 10 тысяч 229, экс-премьер Франсуа Фийон набирает 44,0%, экс-премьер Ален Жюппе - 28,1%. Бывший президент Николя Саркози с 22,1% не проходит во второй тур.
    Николя Саркози
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости Украина. Экс-президент Франции Николя Саркози признал поражение на праймериз правоцентристов и призвал во втором туре поддержать экс-премьера Франсуа Фийона.

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    RT на русском/Youtube
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    По итогам подсчета голосов на 8 тысячах 400 участках из 10 тысяч 229, экс-премьер Франсуа Фийон набирает 44,0%, экс-премьер Ален Жюппе — 28,1%. Бывший президент Николя Саркози с 22,1% не проходит во второй тур.

    "Я поздравляю Франсуа Фийона и Алена Жюппе с выходом во второй тур. Это очень достойные люди, которыми французские правые должны гордиться", — сказал Саркози в своем обращении к сторонникам.

    Он отметил, что оба финалиста являются достойными кандидатами, и что он очень уважает Жюппе.

    "Но политические позиции Франсуа Фийона мне более близки. Избиратели, которые доверили мне свои голоса, свободны в своем выборе… Но мой долг честно и ясно заявить: какими бы не были наши разногласия, Франсуа Фийон, как мне кажется, лучше понимает стоящие перед Францией вызовы. Поэтому я во втором туре праймериз проголосую за него", — заявил экс-президент.

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    Напомним, с начала кампании подавляющее большинство наблюдателей отдавали преимущество Жюппе и Саркози, предрекая их сватку во втором туре. Почти три месяца Жюппе лидировал в опросах, обходя Саркози на 7-10 пунктов.

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