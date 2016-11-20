Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на западе Аргентины

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Канал euronews на Youtube ВИДЕО. Новая Зеландия: военные добрались до пострадавшей от землетрясения Кайкуры Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в воскресенье недалеко от города Сан-Хуан на западе Аргентины, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Толчки были зафиксированы в 20.57 по времени UTC (22.57 по Киеву). Эпицентр землетрясения располагался в 14 километрах к югу от города Сан-Хуан. Очаг располагался на глубине 62 километров.

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Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в минувшее воскресенье в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,9, спровоцировавшее цунами, также в регионе зафиксировано еще два подземных толчка. По информации СМИ, в результате землетрясения в воскресенье погибли два человека. Рано утром в понедельник на Южном острове в Новой Зеландии произошло новое землетрясение магнитудой 6,2.