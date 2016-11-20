наверх
10.03.201801:23
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В мире

    Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на западе Аргентины

    Тема:

    Суперштормы накрыли Европу (240)

    (обновлено: )5210
    Эпицентр землетрясения располагался в 14 километрах к югу от города Сан-Хуан. Очаг располагался на глубине 62 километров. Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    AP Photo

    Новая Зеландия. Спасатели и военные добрались до Кайкуры
    Канал euronews на Youtube
    ВИДЕО. Новая Зеландия: военные добрались до пострадавшей от землетрясения Кайкуры
    КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в воскресенье недалеко от города Сан-Хуан на западе Аргентины, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    Толчки были зафиксированы в 20.57 по времени UTC (22.57 по Киеву). Эпицентр землетрясения располагался в 14 километрах к югу от города Сан-Хуан. Очаг располагался на глубине 62 километров.

    Смотрите также: Жители Новой Зеландии отходят после мощного землетрясения

    Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

    Ранее сообщалось, что в минувшее воскресенье в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,9, спровоцировавшее цунами, также в регионе зафиксировано еще два подземных толчка. По информации СМИ, в результате землетрясения в воскресенье погибли два человека. Рано утром в понедельник на Южном острове в Новой Зеландии произошло новое землетрясение магнитудой 6,2.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине