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    НАТО не считает РФ врагом - командующий ВМС альянса

    (обновлено: )33521
    Как заявил командующий ВМС НАТО вице-адмирал Клайв Джонстон, Россия может строить и дислоцировать где-то свой флот, но НАТО не намерено ее останавливать. По его словам, у НАТО нет желания ввязываться в новую холодную войну.
    НАТО
    NATO

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. НАТО не считает Россию своим врагом, пытается понять ее и в то же время не нанести ущерб своим интересам, заявил командующий ВМС НАТО вице-адмирал Клайв Джонстон.

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    "Некоторые страны Балтии в составе НАТО щепетильно относятся к вопросам, касающимся их территориальных вод. Россия может строить и дислоцировать где-то свой флот. Но НАТО не намерено ее останавливать. Россия — не наш враг. У нас нет желания ввязываться в новую холодную войну. НАТО пытается понять Россию и в то же время не нанести ущерб своим интересам", — сказал Джонстон, выступая на 62-й сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Стамбуле. Его цитирует агентство Anadolu.

    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что избранный президент США Дональд Трамп мог бы помочь создать атмосферу доверия с Москвой, убедив НАТО замедлить расширение или отвести силы от российских границ.

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