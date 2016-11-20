Около 2 тыс украинцев попросили убежища в Белоруссии - УВКБ ООН

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Примерно две тысячи украинских переселенцев обратились к белорусским миграционным властям за предоставлением убежища из-за конфликта в Донбассе, сообщил в воскресенье представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Белоруссии Жан Ив Бушарди.

"Белоруссия традиционно принимает на своей территории беженцев из разных стран. До недавнего времени их количество на территории вашего государства было незначительным. Но в связи с конфликтом на востоке Украине около 160 тысяч граждан этой страны приехали в Белоруссию. Из них примерно две тысячи обратились за предоставлением убежища", — сказал Бушарди в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

По его словам, помимо украинцев, в республику приезжают и граждане Сирии, которые "также спасаются от войны и обращаются за убежищем".

Представитель УВКБ ООН подчеркнул, что Белоруссия несет "существенное бремя", принимая такое количество беженцев и оказывая им содействие.

Бушарди также сообщил, что верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди может посетить Белоруссию в 2017 году. "Есть основания ожидать его приезда в 2017 году, поскольку мы считаем, что этот год будет важным для Белоруссии в плане работы по нашей тематике. Мы стараемся убедить Белоруссию в целесообразности присоединения к конвенциям ООН, касающимся лиц без гражданства. Надеемся, что визит верховного комиссара этому поспособствует", — отметил Бушарди.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что в связи с волной переселенцев с Донбасса Минск был вынужден в свое время принимать "экстренные решения, которые должны были привести к тому, чтобы эти люди не чувствовали себя как оказавшиеся в какой-то беде". Министр рассказал, что были предоставлены специальные преференции для этих лиц, связанные с получением работы, жилья, с доступом к образованию и т.д.