WikiLeaks: Обама лжет о том, что не может помиловать Сноудена

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Организация WikiLeaks заявила, что президент США Барак Обама лжет, когда говорит, что не может помиловать бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена.

"Когда Обама говорит, что не может помиловать Сноудена, он врет. И он знает, что говорит неправду", – написала WikiLeaks в своем микроблоге в Twitter, прикрепив ссылку на статью в газете Independent, в которой цитируются слова Обамы о том, что он "не может помиловать тех, кто не явился в суд и не представлял там свои интересы".

Эдвард Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, после чего американские власти аннулировали его паспорт. Это юридически не позволяло Сноудену покинуть Россию.

Позже Москва предоставила ему временное убежище на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. Первого августа 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами.