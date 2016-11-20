Эрдоган: Турция обсуждает вопрос о своем вступлении в ШОС

АНКАРА, 20 ноя — РИА Новости. Вступление в ЕС не является для Турции единственным вариантом, Анкара прорабатывает вопрос о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) с президентами РФ и Казахстана, Владимиром Путиным и Нурсултаном Назарбаевым, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

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"Brexit может распространиться, раздаются такие голоса из Франции, Италии. В этих условиях Турция должна себя чувствовать спокойно. Не нужно говорить, что ЕС — это единственный вариант. Почему бы Турции не стать членом ШОС? Я об этом говорил с Путиным и Назарбаевым. Участие Турции в ШОС обеспечит нам больше свободы действий в этой связи", — заявил Эрдоган группе турецких журналистов на борту самолета, возвращаясь в Турцию после визита в Узбекистан. Его цитирует газета Sabah.

Турецкий лидер отметил, что процесс нормализации отношений с РФ идет успешно. "Отношения с РФ у нас сейчас неплохие. Все сразу не может получиться. 5-6 декабря наш премьер совершит визит в Россию, а в первом квартале 2017 года состоится российско-турецкий Совет сотрудничества высшего уровня. Визиты на высшем уровнем продолжаются", — добавил Эрдоган.

Главы государств и правительств стран-членов ЕС в марте согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".

В рамках этих договоренностей в мае Еврокомиссия предложила Европарламенту и Совету ЕС снять визовые ограничения для граждан Турции, если бы Анкара до конца июня выполнила остающиеся условия для отмены виз. В свою очередь, президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил ЕС выходом из миграционного соглашения, если Евросоюз не предоставит гражданам его страны безвизовый режим.