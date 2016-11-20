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    Обама призвал не ждать худшего и дать Трампу время

    Тема:

    Президентство Трампа: первые указы и назначения. (837)

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    Обама подчеркнул, что нужно дать Трампу шанс определить, каких стратегий будет придерживаться его администрация. Обама отметил, что то, как политики проводят предвыборные кампании, не всегда соответствует их методам правления страной.
    Дональд Трамп и Барак Обама
    JIM WATSON / AFP

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Президент США Барак Обама призвал Латинскую Америку и весь мир не предполагать худшее и дать избранному президенту США Дональду Трампу время, передает агентство Рейтер.

    Дональд Трамп
    REUTERS Jim Young
    План Трампа по Крыму и Донбассу. Версия The National Interest

    "Мое основное послание к вам… и послание, с которым я выступил в Европе, — просто не предполагайте самое худшее", — заявил Обама в ходе беседы в форме вопросов и ответов в Перу, где проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

    Он подчеркнул, что нужно дать Трампу шанс изучить все вопросы и определить, каких стратегий будет придерживаться его администрация. Обама отметил, что то, как политики проводят предвыборные кампании, не всегда соответствует их методам правления страной.

    "Подождите, пока администрация приступит к исполнению своих обязанностей… И тогда вы можете делать выводы, соответствует ли администрация интересам международного сообщества, которые заключаются в том, чтобы жить в мире и благополучии", — добавил Обама.

    Республиканец Дональд Трамп одержал победу на выборах 8 ноября. К своим обязанностям он и члены его администрации приступят 20 января.

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