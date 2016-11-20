Обама призвал не ждать худшего и дать Трампу время

JIM WATSON / AFP

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Президент США Барак Обама призвал Латинскую Америку и весь мир не предполагать худшее и дать избранному президенту США Дональду Трампу время, передает агентство Рейтер.

"Мое основное послание к вам… и послание, с которым я выступил в Европе, — просто не предполагайте самое худшее", — заявил Обама в ходе беседы в форме вопросов и ответов в Перу, где проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Он подчеркнул, что нужно дать Трампу шанс изучить все вопросы и определить, каких стратегий будет придерживаться его администрация. Обама отметил, что то, как политики проводят предвыборные кампании, не всегда соответствует их методам правления страной.

"Подождите, пока администрация приступит к исполнению своих обязанностей… И тогда вы можете делать выводы, соответствует ли администрация интересам международного сообщества, которые заключаются в том, чтобы жить в мире и благополучии", — добавил Обама.

Республиканец Дональд Трамп одержал победу на выборах 8 ноября. К своим обязанностям он и члены его администрации приступят 20 января.