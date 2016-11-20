наверх
10.03.201801:32
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В мире

    Внук императора Японии попал в аварию

    (обновлено: )298
    Рано утром в районе 7.30 принцесса Кико и ее 10-летний сын принц Хисахито попали в аварию. В условиях пробки около города Сагамихара машина, в которой следовали принцесса Кико и принц Хисахито, столкнулась со впереди стоящим автомобилем.
    Принц Хисахито
    huffingtonpost.com

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Внук императора Японии Акихито принц Хисахито, третий по очереди наследник Хризантемового трона, попал в ДТП вместе со своей матерью принцессой Кико, сообщило агентство Киодо со ссылкой на Управление императорского двора.

    Королева Великобритании в свои 90 лет ездит на лошади. Видео
    Видео Alexandru Duboischi на Youtube
    Королева Великобритании в 90 лет ездит на лошади

    Рано утром в районе 7.30 принцесса Кико и ее 10-летний сын принц Хисахито попали в аварию. В условиях пробки около города Сагамихара машина, в которой следовали принцесса Кико и принц Хисахито, столкнулась со впереди стоящим автомобилем. Принц и принцесса не пострадали.

    Полиция ведет расследование.

    Принц Хисахито – третий по очереди наследования после своего дяди наследного принца Нарухито и своего отца принца Акисино. Он — единственный претендент на престол среди молодого поколения императорской семьи: у его родителей есть еще две дочери; единственный ребенок наследника престола принца Нарухито – также девочка. По закону трон передается только по мужской линии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине