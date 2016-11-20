Внук императора Японии попал в аварию

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Внук императора Японии Акихито принц Хисахито, третий по очереди наследник Хризантемового трона, попал в ДТП вместе со своей матерью принцессой Кико, сообщило агентство Киодо со ссылкой на Управление императорского двора.

Рано утром в районе 7.30 принцесса Кико и ее 10-летний сын принц Хисахито попали в аварию. В условиях пробки около города Сагамихара машина, в которой следовали принцесса Кико и принц Хисахито, столкнулась со впереди стоящим автомобилем. Принц и принцесса не пострадали.

Полиция ведет расследование.

Принц Хисахито – третий по очереди наследования после своего дяди наследного принца Нарухито и своего отца принца Акисино. Он — единственный претендент на престол среди молодого поколения императорской семьи: у его родителей есть еще две дочери; единственный ребенок наследника престола принца Нарухито – также девочка. По закону трон передается только по мужской линии.