Пилотируемый корабль с новым экипажем пристыковался к МКС

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Пилотируемый корабль новой серии "Союз МС-03" с очередным экипажем пристыковался к Международной космической станции (МКС) в автоматическом режиме, сообщил РИА Новости представитель российского Центра управления полетами.

"Корабль доставил на МКС новый экипаж в составе космонавта Роскосмоса Олега Новицкого, астронавта НАСА Пегги Уитсон и астронавта ЕКА Тома Песке", — сказал собеседник.

Стыковка прошла в автоматическом режиме, вмешательства экипажа не потребовалось.

Сближение "Союза" с МКС проходило по классической 34-витковой схеме. Космонавты провели в полете более двух суток. За это время экипаж провел отработку систем нового корабля: бортовой радиотехнической системы, комбинированной двигательной установки, системы управления движением и навигацией, а также телевизионной системы.

Модификация "Союз МС" является результатом глубокой модернизации кораблей серии "Союз ТМА-М". Она отличается от предыдущей версии новой командно-телеметрической системой, способной работать через спутники-ретрансляторы "Луч", новой системой сближения и стыковки "Курс-НА", позволяющей осуществлять стыковку в автоматическом режиме даже при отказе одного из двигателей и другим оборудованием. Кроме того, на кораблях новой серии улучшена система электропитания, а солнечные батареи вырабатывают больше энергии.