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    Пилотируемый корабль с новым экипажем пристыковался к МКС

    (обновлено: )10610
    Сближение "Союза" с МКС проходило по классической 34-витковой схеме. Стыковка прошла в автоматическом режиме. Вмешательства экипажа - Олега Новицкого, Пегги Уитсон и Тома Песке - не потребовалось.
    Участники основного экипажа 50/51-й экспедиции на Международную космическую станцию астронавт NASA Пегги Уитсон, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт ESA Тома Песке (слева направо)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Пилотируемый корабль новой серии "Союз МС-03" с очередным экипажем пристыковался к Международной космической станции (МКС) в автоматическом режиме, сообщил РИА Новости представитель российского Центра управления полетами.

    "Корабль доставил на МКС новый экипаж в составе космонавта Роскосмоса Олега Новицкого, астронавта НАСА Пегги Уитсон и астронавта ЕКА Тома Песке", — сказал собеседник.

    Стыковка прошла в автоматическом режиме, вмешательства экипажа не потребовалось.

    Старт корабля Союз к МКС
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    Запуск "Союза МС-03" с новым экипажем к МКС

    Сближение "Союза" с МКС проходило по классической 34-витковой схеме. Космонавты провели в полете более двух суток. За это время экипаж провел отработку систем нового корабля: бортовой радиотехнической системы, комбинированной двигательной установки, системы управления движением и навигацией, а также телевизионной системы.

    Модификация "Союз МС" является результатом глубокой модернизации кораблей серии "Союз ТМА-М". Она отличается от предыдущей версии новой командно-телеметрической системой, способной работать через спутники-ретрансляторы "Луч", новой системой сближения и стыковки "Курс-НА", позволяющей осуществлять стыковку в автоматическом режиме даже при отказе одного из двигателей и другим оборудованием. Кроме того, на кораблях новой серии улучшена система электропитания, а солнечные батареи вырабатывают больше энергии.

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