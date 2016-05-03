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    Крупные компании за год скрыли от налогов $221 млрд - ООН

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    "Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко (259)

    (обновлено: )10710
    В пятерку наиболее крупных источников инвестиций в экономику Виргинских и Каймановых островов в период с 2010 по 2014 года вошли Гонконг, США, Россия, Китай и Бразилия, говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию.
    Доллары
    AFP/MOHD RASFAN

    ЖЕНЕВА, 3 мая – РИА Новости Украина, Елизавета Исакова. Крупные компании в 2015 году сумели увести от налогов 221 миллиард долларов США, направив деньги в самые дружелюбные в плане налоговых льгот для нерезидентов европейские страны, на первом месте из которых находятся Люксембург и Нидерланды, говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), опубликованном во вторник.

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    В документе при этом отмечается, что в последние месяцы прошлого года денежный поток, наоборот, шел из Голландии и Люксембурга, так как две страны начали применять у себя новые налоговые правила ЕС.

    Согласно данным ЮНКТАД, также в прошлом году на оффшорные Британские Виргинские острова и на Каймановы острова было переведено 72 миллиарда долларов. В пятерку наиболее крупных источников инвестиций в экономику островов в период с 2010 по 2014 года вошли Гонконг, США, Россия, Китай и Бразилия. В частности, за четыре года Гонконг перенаправил в оффшоры 148 миллиардов долларов, США 93 миллиарда и Россия 77 миллиардов долларов.

    В ЮНКТАД подчеркивают, что компании, которые переводят деньги между странами для ухода от налогов, представляют собой основную заботу для политиков, чья обязанность состоит в создании скоординированной международной системы налогообложения и инвестиций. Такая система должна взаимодополняться, создавая возможности для инвестиций и облегчая интеграцию развивающихся стран в международную экономику.

    В середине апреля были обнародованы данные исследования "Broken at the Top" благотворительной организации Oxfam, согласно которым полсотни крупных международных компаний США укрывают в зарубежных оффшорах около 1,3 триллиона долларов. Уход от налогов стал повсеместной практикой для компаний по всему миру, по оценке Oxfam, 90% из 200 глобальных компаний используют оффшоры.

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