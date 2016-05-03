Обама продлил санкции против Сирии

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ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Президент США Барак Обама продлил комплекс санкций против Сирии, сообщил во вторник Белый дом.

Решение касается соответствующих исполнительных указов о санкциях, которые были обнародованы в 2006-2016 годах. Предыдущее годовое продление санкций должно было истечь 11 мая текущего года.

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Основной причиной продления санкций Обама назвал "жестокую войну режима с сирийским народом, который призывал к свободе и представительству во власти". По словам президента США, гражданская война в Сирии грозит дестабилизацией всему региону. Он также упомянул о предполагаемых попытках властей Сирии получить химическое и бактериологическое оружие, поддержке террористических организаций и вмешательство в дела Ливана, нарушение прав человека.

"Это вызывает рост экстремизма и религиозной розни и продолжает представлять собой необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", — заключил Обама.

"США осуждают использование жестокого насилия со стороны режима Асада, а также нарушение прав человека, и призывают режим Асада остановить эту жестокую войну, соблюдать прекращение боевых действий, позволить поставки гуманитарной помощи и дать возможность политической трансформации в Сирии", — говорится в сообщении Белого дома.

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В дальнейшем США будут изучать изменения в правительстве Сирии, чтобы определить, следует ли снять или изменить санкции, уточнили в Белом доме.

Договор о режиме прекращения огня в Сирии вступил в силу 27 февраля при посредничестве России и США. Перемирие не распространяется на запрещенные в ряде стран организации "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусра" и другие формирования, признанные Советом безопасности ООН террористическими.