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    Обама продлил санкции против Сирии

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    РФ и США: железный занавес (563)

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    По данным Белого дома, США осуждают использование жестокого насилия со стороны режима Башара Асада и "призывают режим Асада остановить эту жестокую войну".
    Барак Обама. Архивное фото
    AP Photo/Petar Kujundzic

    ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Президент США Барак Обама продлил комплекс санкций против Сирии, сообщил во вторник Белый дом.

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    Решение касается соответствующих исполнительных указов о санкциях, которые были обнародованы в 2006-2016 годах. Предыдущее годовое продление санкций должно было истечь 11 мая текущего года.

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    Основной причиной продления санкций Обама назвал "жестокую войну режима с сирийским народом, который призывал к свободе и представительству во власти". По словам президента США, гражданская война в Сирии грозит дестабилизацией всему региону. Он также упомянул о предполагаемых попытках властей Сирии получить химическое и бактериологическое оружие, поддержке террористических организаций и вмешательство в дела Ливана, нарушение прав человека.

    "Это вызывает рост экстремизма и религиозной розни и продолжает представлять собой необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", — заключил Обама.

    "США осуждают использование жестокого насилия со стороны режима Асада, а также нарушение прав человека, и призывают режим Асада остановить эту жестокую войну, соблюдать прекращение боевых действий, позволить поставки гуманитарной помощи и дать возможность политической трансформации в Сирии", — говорится в сообщении Белого дома.

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    В дальнейшем США будут изучать изменения в правительстве Сирии, чтобы определить, следует ли снять или изменить санкции, уточнили в Белом доме.

    Договор о режиме прекращения огня в Сирии вступил в силу 27 февраля при посредничестве России и США. Перемирие не распространяется на запрещенные в ряде стран организации "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусра" и другие формирования, признанные Советом безопасности ООН террористическими.

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