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    США и РФ прорабатывают детали восстановления перемирия в Сирии - Керри

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    РФ и США: железный занавес (563)

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    Ранее во вторник спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что "режим прекращения боевых действий находится в опасности", но отметил, что надеется на перезапуск мирного процесса в ближайшие часы.
    Госсекретарь США Джон Керри
    REUTERS Brendan Smialowski

    ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Военные США и РФ прорабатывают детали восстановления перемирия в Сирии, заявил госсекретарь США Джон Керри.

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    "Министр Лавров дал понять, что он надеется, что в течение нескольких часов наши команды смогут решить это. Наши команды на уровне между военными работают над деталями, которые нужно реализовать, чтобы его (прекращение огня) можно было восстановить", — сказал Керри.

    "Мы особенно настроены на то, чтобы восстановить его в Алеппо, крупнейшем городе Сирии, где так сильно возросло насилие, и есть риск, что оно выйдет из-под контроля", — добавил госсекретарь США.

    Ранее во вторник спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что "режим прекращения боевых действий находится в опасности", но отметил, что надеется на перезапуск мирного процесса в ближайшие часы.

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    Ранее сообщалось, что Стаффан де Мистура призвал Россию и США возобновить режим прекращения огня в Сирии.

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    Договор о режиме прекращения огня в Сирии вступил в силу 27 февраля при посредничестве России и США. Перемирие не распространяется на запрещенные в России и ряде других стран организации "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусра" и другие формирования, признанные Советом безопасности ООН террористическими.

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