Испанский суд объявил в международный розыск 15 граждан России

МАДРИД, 3 мая — РИА Новости Украина. Судья Национального суда Испании Хосе де ла Мата выдал ордеры на аресты и объявил в международный розыск 15 человек, которых подозревают в связях с преступной группировкой под руководством Геннадия Петрова, сообщили РИА Новости в суде.

В судебном постановлении, которое оказалось в распоряжении РИА Новости, говорится, что судья вновь подтвердил выданные еще в июле 2012 года ордеры на аресты главы группировки Геннадия Петрова, его супруги Елены Петровой, а также члена Малышевской группировки Леонида Христофорова.

Кроме того, в розыск объявлены еще 12 человек. В списке фигурируют Игорь Соболевский, который был заместителем главы Следственного комитета при прокуратуре России, депутат Госдумы Владислав Резник, его супруга Диана Гиндин, замдиректора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) России Николай Аулов, сын Геннадия Петрова Антон Петров, предприниматели Илья Трабер, Аркадий Буравой, Виктор Гавриленков, Сергей Кузьмин, Павел Кудряшов, Олег Носков, а также Ирина Усова.

Ордер на международный розыск был выдан в связи с тем, что они не явились на судебное заседание в конце января. Каждому инкриминируется участие в преступном сообществе и отмывании денег. "Сроки, к которым они могут быть приговорены, достигают девяти лет ", — говорится в постановлении.

Судья напоминает, что в ряде случаев расследование завершено, выдвинуто обвинение и начались слушания по делу — речь идет о Геннадии Петрове, Елене Петровой, Леониде Христофорове, Владиславе Резнике, Диане Гиндин и Ирине Усовой.

"Геннадий Петров вместе с другими обвиняемыми по этому делу и другими неустановленными лицами, состоят в "преступном сообществе", входящем в структуру, которая переместилась и начала действовать в Испании с 1996 года. Из своих мест жительств в Испании они контролировали незаконную деятельность преступных группировок в стране своего происхождения", — говорится в судебном постановлении.

Судья также заявил, что Петров являлся "руководителем" преступной организации "с иерархической структурой".

"В рамках своих руководящих функций он поддерживает крепкие связи с экономической, политической, юридической и полицейской властью в России, а также с членами международного преступного сообщества для общих проектов", — говорится в постановлении.

Ранее адвокат Резника Александр Гофштейн сообщил РИА Новости, что решения о заочном аресте и розыске через Интерпол обжалованы. Со своей стороны, в ФСКН заявили, что решение суда Испании арестовать Николая Аулова является юридически непрофессиональным, политически заказным и может быть связано с местью наркомафии.

Прокуроры считают, что Геннадий Петров (который считается лидером группировки), Александр Малышев, Леонид Христофоров, Сергей Кузьмин, Илья Трабер, Виктор Гавриленков (все, кроме Малышева, скрываются от испанского правосудия) в 1990-е годы создали в стране сеть компаний, на которые оформляли недвижимость. Затем эти компании неоднократно перепродавались через подставные фирмы. Подобные сделки с недвижимостью проводились в Аликанте, Барселоне, Малаге и на Майорке, а "отмытые" деньги переправлялись в оффшорные зоны — Панаму и Лихтенштейн. В 2008 году в рамках операции "Тройка" в различных городах Испании были задержаны 20 граждан России. Геннадий Петров провел под арестом полтора года, после чего был освобожден под подписку о невыезде, уехал в Россию и больше не вернулся.

Следственный прокурор прокуратуры Испании по борьбе с коррупцией Хосе Гринда ранее в интервью российским СМИ заявлял, что заочно судить Петрова и Резника не будут, поскольку запрашиваемый прокуратурой срок превышает установленные законом два года для возможности заочного суда. Прокуратура требует приговорить Резника к 5,5 годам тюрьмы, Петрова — к восьми годам.

Ранее сообщалось, что гражданская гвардия Испании провела спецоперацию на острове Майорка, в ходе которой по подозрению в связях с "русской мафией" были задержаны восемь человек.