Лавров сообщил о запуске РФ и США центра по мониторингу перемирия в Сирии

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости Украина. Совместный центр США и РФ по мониторингу режима прекращения огня в Сирии заработает в ближайшие дни в Женеве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Военные двух стран (РФ и США — ред.) находятся буквально в режиме ежедневных контактов и это взаимодействие, которое сейчас осуществляется путем видеоконференций, приобретает прямой характер с созданием в самые ближайшие дни в Женеве совместного российско-американского центра оперативного реагирования на нарушение режима прекращения огня", — сказал он на пресс-конференции со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

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Ранее сообщалось, что Стаффан де Мистура призвал Россию и США возобновить режим прекращения огня в Сирии.

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Договор о режиме прекращения огня в Сирии вступил в силу 27 февраля при посредничестве России и США. Перемирие не распространяется на запрещенные в России и ряде других стран организации "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусра" и другие формирования, признанные Советом безопасности ООН террористическими.