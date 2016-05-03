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    Инциденты с самолетами РФ обсудят на встречах Совета РФ-НАТО - Бридлав

    (обновлено: )25901
    Первое после начала конфликта в Украине заседание Совета Россия-НАТО состоялось 20 апреля на уровне послов. Стороны назвали встречу позитивным фактором, однако отметили, что отношений как прежде не будет.
    Филип Бридлав. Архивное фото
    УНИАН

    МОСКВА, 3 мая — РИА Новости Украина. Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Филип Бридлав ожидает, что инциденты с участием самолетов РФ будут обсуждаться на будущих встречах Совета Россия-НАТО (СРН).

    Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
    RIA News Юрий Сомов | Перейти в фотобанк
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    На протяжении последних недель американские военные неоднократно жаловались на "непрофессиональное" поведение российских пилотов, которые пролетали рядом с американскими кораблями и самолетами в Балтийском море. Представители Минобороны России заявляют, что российские летчики действуют в полном соответствии с международными правилами.

    "Я думаю, что это еще будет обсуждаться на первой из серии будущих встреч, если встречи Совета РФ-НАТО состоятся", — сказал Бридлав в интервью газете Wall Street Journal.

    Первое после начала конфликта в Украине заседание СРН состоялось 20 апреля на уровне послов. Стороны назвали встречу позитивным фактором, однако отметили, что отношений как прежде не будет.

    В конце апреля замглавы МИД РФ Алексей Мешков заявил РИА Новости, что проведение нового заседания Совета Россия-НАТО пока не планируется.

    Полномочия Бридлава на посту главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе истекают в 2016 году. Его преемником станет Кертис Скапаротти.

    Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя заявления США об якобы "опасном" пролете российского Су-24 рядом с эсминцем, сообщал, что летчики ВКС РФ совершили отворот от корабля США с соблюдением всех мер безопасности.

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