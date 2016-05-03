Режим прекращения огня в Сирии находится в опасности - де Мистура

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости Украина. Режим прекращения огня в Сирии находится в опасности, заявил во вторник спецпосланник ООН по САР Стаффан де Мистура.

"Я взял на себя смелость привлечь внимание в Совбезе ООН основных спонсоров – сопредседателей Российскую Федерацию и США – к тому, что режим прекращения боевых действий находится в опасности", — сказал де Мистура на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Недавние переговоры сейчас были поставлены под угрозу новостями, что режим боевых действий был более хрупким", — добавил он.

При этом де Мистура отметил, что надеется на перезапуск процесса прекращения огня в Сирии в ближайшие часы. "У меня есть чувство и надежда, что мы сможем заново запустить и заново реализовать этот режим, и это очень важно", — констатировал де спецпосланник ООН.

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Ранее сообщалось, что Стаффан де Мистура призвал Россию и США возобновить режим прекращения огня в Сирии.

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Договор о режиме прекращения огня в Сирии вступил в силу 27 февраля при посредничестве России и США. Перемирие не распространяется на запрещенные в России и ряде других стран организации "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусра" и другие формирования, признанные Советом безопасности ООН террористическими.