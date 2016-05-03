В Испании выдан ордер на арест 12 человек за "связи с русской мафией" - СМИ

МАДРИД, 3 мая — РИА Новости Украина. Судья Национального суда Испании Хосе да ла Мата выдал ордер на аресты двенадцати человек, которых подозревают в связях с группировкой под руководством Геннадия Петрова, сообщает агентство EFE.

Ранее сообщалось, что в Интерпол отправлены запросы на розыск и аресты депутата Госдумы РФ Владислава Резника и его супруги Диана Гиндин, а также замдиректора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) России Николая Аулова.

В списке, который приводят во вторник испанские СМИ, фигурируют также Игорь Соболевский, который был заместителем главы Следственного комитета при прокуратуре России, а также член Малышевской преступной группировки Леонид Христофоров.

Согласно постановлению судьи, которое приводит агентство EFE, "имеются явные свидетельства, которые были подтверждены в ходе уголовного расследования: преступная организация под руководством Петрова добилась очевидного проникновения в государственные структуры своей страны".

В постановлении утверждается, что Соболевский информировал Петрова о действиях сил безопасности в отношении организованной преступности в обмен на "подарки" и оплату личных расходов.

Кроме того, как сообщает EFE, судья постановил арестовать Антона Петрова, сын Геннадия Петрова, предпринимателей Илью Трабера, Аркадия Буравого, Виктора Гавриленкова, Сергея Кузьмина, Павла Кудряшова и Олега Носкова. Кроме того, объявлена в международный розыск, по данным испанских СМИ, Ирина Усова.

Судья следственного суда №5 Национального суда Испании Хосе де ла Мата Амайя в декабре 2015 года выдвинул обвинения против 27 граждан России и Испании в связи с их предполагаемым участием в преступном сообществе и отмывании денег. Обвиняемые должны были лично явиться в суд в конце января, однако на заседание прибыли лишь несколько человек.

Прокуроры считают, что Геннадий Петров (который считается лидером группировки), Александр Малышев, Леонид Христофоров, Сергей Кузьмин, Илья Трабер, Виктор Гавриленков (все, кроме Малышева, скрываются от испанского правосудия) в 1990-е годы создали в стране сеть компаний, на которые оформляли недвижимость. Затем эти компании неоднократно перепродавались через подставные фирмы, считают прокуроры, и подобные сделки с недвижимостью проводились в Аликанте, Барселоне, Малаге и на Майорке, а "отмытые" деньги переправлялись в оффшорные зоны — Панаму и Лихтенштейн. В 2008 году в рамках операции "Тройка" в различных городах Испании были задержаны 20 граждан России. Геннадий Петров провел под арестом полтора года, после чего был освобожден под подписку о невыезде, уехал в Россию и больше не вернулся.

Следственный прокурор прокуратуры Испании по борьбе с коррупцией Хосе Гринда ранее в интервью российским СМИ заявлял, что заочно судить Петрова и Резника не будут, поскольку запрашиваемый прокуратурой срок превышает установленные законом два года для возможности заочного суда. Прокуратура требует приговорить Резника к 5,5 годам тюрьмы, Петрова — к восьми годам.

Ранее сообщалось, что гражданская гвардия Испании провела спецоперацию на острове Майорка, в ходе которой по подозрению в связях с "русской мафией" были задержаны восемь человек.